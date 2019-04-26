Kurumsal kazaç verileri etkisiyle Avrupa piyasaları yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde şirketlerden gelecek olan kurumsal kazanç verileri beklenirken yatay seyirde.
Yatırımcılar Avrupalı şirketlerden gelen kurumsal kazanç verilerini sindirirken ABD’den gelecek verileri bekliyorlar.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;
- FTSE yüzde 0.37 düşerken,
- DAX ve CAC bir değişim göstermeyerek yatay seyirde.
Euro, dolar karışsında yüzde 0.06 artışla 1.1138 değerine yükseldi.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde şirketlerden gelecek olan kurumsal kazanç verileri beklenirken yatay seyirde.