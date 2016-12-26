"Kurumlardan hizmet iptal ve değişiklik isteklerini yazılı yapın"

İstanbul, 26 Aralık () – Avukat Cevat Kazma, bankalar, GSM operatörleri, internet ve uydu servis sağlayıcıları gibi kurumlardan alınan hizmetlerdeki iptal veya değişikliklerin yazılı olarak yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Avukat Cevat Kazma, yaptığı açıklamada, hukuki olarak vatandaşların aldıkları hizmeti iptal etmek veya hizmette bir değişiklik yapmak istediğinde bu işlemi çağrı merkezleri aracılığıyla değil, yazılı olarak yapması gerektiğine dikkat çekti. Çağrı merkezleri aracılığıyla yapılan bildirimlerin bağlayıcı olmayabileceğini dile getiren Kazma, tüketicilerin zor durumda kalmamaları için başvurularını somut delile dayandırmalarını önerisinde bulundu. Avukat Cevat Kazma, “Telefondan yapılan bildirimlerin kayda geçmemesi ya da dikkate alınmaması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Tüketici, aldığı hizmeti iptal ettirdiğini düşünürken karşısına çıkan borç nedeniyle icra dosyasıyla karşı karşıya kalabiliyor” diye uyardı. Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 23. Maddesi’ne göre fesih bildirimlerinin kağıt üzerinde ya da veri saklayıcısı ile satıcı/sağlayıcıya yöneltilmiş olması gerektiğini ifade eden Avukat Cevat Kazma, tüketiciler için en sağlıklı yolun yazılı bildirimler olduğunu belirtti. Fesih bildirimiyle ilgili yaşanabilecek problemlerde, tüketicinin elinde belge olmaması halinde sunacağı hiçbir delilin olmayacağını ifade eden Cevat Kazma, bu bildirimleri e-posta, iade-i taahhütlü mektup ya da noter aracılığı ile yapılması konusunda uyarılarda bulundu. Böylece tüketicinin elinde somut bir delil olacağını ve olası bir mağduriyetin bu sayede giderilebileceğini söyledi.