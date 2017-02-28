İstanbul, 28 Şubat () - Yayınladığımız "Kurumlar Vergisi" ile "Gelir Vergisi"ne ait haberlerdeki vergi miktarları ve sıralamalar 2015 yılına ait tahakkuk eden vergileri ve sıralandırmaları yansıtıyor.
Kurumlar ve Gelir Vergisi sıralamaları 2015 yılına ait
İstanbul, 28 Şubat () - Yayınladığımız "Kurumlar Vergisi" ile "Gelir Vergisi"ne ait haberlerdeki vergi miktarları ve sıralamalar 2015 yılına ait tahakkuk eden vergileri ve sıralandırmaları yansıtıyor.
28 Şubat 2017 Salı 17:06
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