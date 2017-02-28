İstanbul, 28 Şubat () - Yayınladığımız "Kurumlar Vergisi" ile "Gelir Vergisi"ne ait haberlerdeki vergi miktarları ve sıralamalar 2015 yılına ait tahakkuk eden vergileri ve sıralandırmaları yansıtıyor. Söz konusu haberlerdeki vergi tahakkuk ve sıralamalar "sehven" Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2016 yılı 13 Temmuz tarihinde açıkladığı tablolardan alındı.
Kurumlar ve Gelir Vergisi sıralamaları 2015 yılına ait (2)
İstanbul, 28 Şubat () - Yayınladığımız "Kurumlar Vergisi" ile "Gelir Vergisi"ne ait haberlerdeki vergi miktarları ve sıralamalar 2015 yılına ait tahakkuk eden vergileri ve sıralandırmaları yansıtıyor. Söz konusu...
28 Şubat 2017 Salı 17:46
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