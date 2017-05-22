Kurulan şirket sayısı Nisan ayında yüzde 4.58 arttı

İstanbul, 22 Mayıs () – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) aylık şirket kuruluş ve kapanış verilerine göre Nisan ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 4.58, kooperatif sayısında yüzde 32.39 arttı. Küçük şirket (gerçek kişi ticari işletme) sayısı ise yüzde 4.93 azaldı.

Şirket verilerine göre kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9.75, kapanan kooperatif sayısı yüzde 47.17 artarken kapanan küçük şirket sayısı yüzde 6.61 azaldı.

Kurulan şirketler geçen yıla göre yüzde 18.64 arttı

2017 yılı Nisan ayında, 2016 yılı Nisan ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 9.84, kurulan kooperatif sayısında yüzde 23.68 kurulan küçük şirket sayısında ise yüzde 20.01 arttı. 2017 yılı Nisan ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 18.64 kapanan kooperatif sayısı yüzde 5.41 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5.69 azaldı.

2017 yılının ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6.78 oranında azalırken kurulan kooperatif sayısı yüzde 3.14 küçük şirket sayısı yüzde 9.97 arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 1.72 oranında artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 19.80 ve küçük şirket sayısı yüzde 7.24 azaldı.

2017 yılı Nisan ayında kurulan şirketlerin farklarına bakıldığında toplam 6 bin 447 şirket ve kooperatifin yüzde 80.67’sinin limited şirket, yüzde 17.81’inin anonim şirket, yüzde 1.46’sının da kooperatif olduğu belirlendi. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35.85’inin İstanbul, yüzde 10.90’ı Ankara, yüzde 6.55’inin de İzmir’de kurulduğu saptandı.

2017 yılı ilk dört ayında toplam 24 bin 485 şirket ve kooperatif kurulurken bunların 19 bin 960’ı limited şirket, toplam sermayenin yüzde 47.26’sını 4 bin 223 anonim şirket de yüzde 52.74’ünü oluşturuyor. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 48.36 arttı.

2017 Nisan ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 842’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 298’ü inşaat, 934’ü imalat sektöründe faaliyet gösterecek. 2017 Nisan ayında kurulan küçük şirketlerin bin 512’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 233’ü inşaat, 593’ü imalat sektöründe faaliyet beyan etti.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 235’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 148’i inşaat, 109’u imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu. Kapanan küçük şirketlerin de 551’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 151’i inşaat, 117’si imalat sektöründeydi.

2017 Nisan ayında kurulan 586 yabancı ortak sermayeli şirketin 193’ü Suriye, 90’ı Türkiye, 35’i Irak ortaklı olarak kuruldu.

Bunların ayrımları şöyle:

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı bin 793. Bu şirketlerin 677’si Suriye, 118’i İran, 106’sı Irak ortaklı.

Kurulan bin 793 yabancı ortak sermayeli şirketin 243’ü anonim, bin 550’si limited şirket. Bu şirketlerin 198’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 158’i ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 132’si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80.63’ü yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

(Tablolar)