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Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

HATAY'da tarlada 2 liraya alıcı bulan soğan, tezgahta 7 liraya satılıyor. Geçen yıl tarlada fiyatı 30 kuruş olan, tezgahlarda ise 1 liraya tüketiciye sunulan kuru soğan  bu yıl fiyatı el yakıyor.

Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira
HATAY'da tarlada 2 liraya alıcı bulan soğan, tezgahta 7 liraya satılıyor.

Geçen yıl tarlada fiyatı 30 kuruş olan, tezgahlarda ise 1 liraya tüketiciye sunulan kuru soğan  bu yıl fiyatı el yakıyor. Tarlada 2 liraya atılı bulan kuru soğan tezgahlarda ise 7 liradan tüketiciye sunuluyor. Hatay'da soğan hasadı henüz başlarken, soğan üreticileri fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Hataylı soğan üreticisi Halil Kuyucu, fiyatların bu yıl beklentilerinin üzerinde olduğunu ancak fiyatlardaki artışın önümüzdeki yıl tohum fiyatlarını olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyduklarını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır soğan üretimiyle uğraştığını kaydeden Kuyucu, "Biz soğan üreticisiyiz. 8-10 yıldır bu işi yapmaktayız, artı ek işimiz arpacık işi, Bursa Karacabey'den getirdiğimiz tohumların burada hem pazarlamasını hem de ekimini yapıyoruz. Bugün hasadımızın ilk günü, fiyatlar umduğumuzun üzerinde ama verim düşüklüğünden dolayı fiyatlar iyi, birbirini dengeliyor. Geçen yıllara kıyaslarsak fiyatı çok çok iyi.

Geçen yıl tarlada 30 kuruşa kadar soğan alıcısı bulamıyorduk, bu yıl beklentilerimizin çok çok üzerinde şu an tarlada fiyatlarımız 2 liraya kadar ulaşmakta. Toptan fiyat 2 lira ama dediğimiz gibi verim düşük. Geçen yıllarda dönüm başına 2-3 ton mahsul alırken, bu yıl dönüm başına 1-1.3 ton gibi verim alıyoruz" dedi.


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