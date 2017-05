Kuru meyveye Çin ve Hindistan ilgisi

İZMİR, () - EGE Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’ndan bir heyet, Hindistan’ın Chennai kentinde gerçekleştirilen 36. Kuru ve Kabuklu Meyveler (INC) Kongresi’ne katıldı. Çin ve Hindistan'ın kuru meyve ticaretinde de önemli ve artırılabilir bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, tek üründen oluşan veya birden fazla ürünün bir araya getirilerek oluşturulan küçük tüketici ambalajlarına yönelik ilginin giderek arttığını vurguladı.

Dünya genelinde 750 firma ve kuruluş temsilcisinin üyesi olduğu Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (INC), her yıl farklı bir ülkede yaptığı kongrelerde ürünlerin üretim ve tüketim durumları ve tahminlerine ilişkin istatistikler, ticarete etki eden konular, genetik tanıtım çalışmaları, kuru ve kabuklu meyvelerin insan sağlığına katkılarına yönelik bilimsel çalışmalar ele alınıyor. Bu yılki kongreyi değerlendiren Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Kongrenin bir milyarı aşkın nüfusu ve yaklaşık yüz milyonluk yüksek gelirli tüketici kitlesine sahip Hindistan’da gerçekleştirilmesinin, Türkiye'nin kuru ve kabuklu meyvelerde taşıdığı potansiyeli yerinde görmek için kendileri için iyi bir fırsat oluşturduğunu ifade etti. Celep “Kongrede yerinde gördük ki, dünyanın gelişme yolundaki iki dev ülkesi olan Çin ve Hindistan kuru meyve ticaretinde de önemli paya ve artırılabilir bir potansiyele sahip olan ülkeler. Yakın geçmişte de her iki ülkeyi hedef pazar olarak belirleyip, fuar ve diğer tanıtım çalışmaları yapmakta ne kadar isabetli davrandığımızı tekrar gördük" diye konuştu.

AFRİKA KAJU, ÇİN CEVİZDE ATAKTA

Kongrede dünya genelinde ülkemizde üretilen kuru meyvelerin yanında tüm ürünler için pazarlarda çeşitlenme söz konusu olduğunu gözlemlediklerini anlatan Celep şöyle devam etti:

“Özellikle Uzakdoğu ülkeleri hem üretici, hem işlemeci ve hem de tüketici ülkeler olarak yavaş yavaş ağırlıklarını hissettiriyorlar. Hindistan ve Vietnam Afrika ülkelerinde ağırlıklı olarak üretilen kaju cevizinin işlenmesinde ön plana çıkıyorlar. Çin başta ceviz olmak üzere önümüzdeki yıllarda ağırlık kazanacak. Bu ülkeler aynı zamanda tüketimde de yavaş yavaş ön plana çıkacaklar" dedi.

Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ise, dünya kuru ve kabuklu meyve ticaretinde yeni ürün geliştirme ve özellikle tek seferde tüketime uygun ürün ambalajlarına doğru bir trend olduğuna dikkat çekti.

