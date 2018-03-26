Kuru kayısı fiyatlarında artış

DÜNYA kuru kayısı ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Malatya'da kuru kayısı fiyatları, hasat dönemine oranla en az yüzde 70 yükseldi. Kayısıyı bahçeden alıp, tezgâhlarda satışa sunan esnaf, hava şartlarının soğuk olması nedeniyle stokçulardan tedirgin. Geçen yıl 10 liradan satılan kuru kayısının kilosu bu yıl 17 ile 20 liradan alıcı buluyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Malatya, dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'ini karşılıyor. Yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da geçen yıl 672 bin 670 ton kayısı toplandı. Düşük rekolte, kuru kayısı fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Geçen yıl 10 liradan satılan kuru kayısının kilosu, en yüzde az 70 arttı. Bu yıl tüketici, kuru kayısının kilosunu 17 ile 20 arasında değişen fiyatlarla satın alıyor. Kentte 17 yıldır kayısıcılık yapan Nurettin Özdemir, fiyatların 2017'ye göre yüksek olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Kayısı fiyatları geçen seneye oranla bu sene fiyatlarımız biraz yüksek. Köylü ürünü stoklandığından son 2- 3 aydır fiyat yükselişe geçti. Şu anda ürün var görünüyor ama yarın ne olacağını tam kestiremiyoruz. Şu an için don tehlikesi 'var' diyemeyiz. Hem meteoroloji açıklaması da yok ama çiçeğin bol olması demek, ürünün bol olması anlamına gelmiyor. Köylülerimizden aldığımız bilgilere göre, çiçek var ama çiçeğin altı boş yani kayısı yok."

'İSTANBUL'DA YÜZDE 50 YÜKSEK SATILIYOR'

Kayısı esnafı Emrullah Özemir ise fiyatların gün geçtikçe yükseldiğini söyledi. Özemir, "Piyasa belli değil. Neyin ne olduğunu bilemiyorsun. Tabii ki bu iklimin iyi gitmesiyle kayısı fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. 'Don' olayı denen bir şey var. Bu genel, Türkiye'de var. Bütün ürünlerde bu fiyatlara yansıyor, yükseltiyor. Tedirginlik ister istemez oluyor. Ürün daldan aşağıya ininceye kadar tedirginlik üreticide her zaman olur, esnafta da tabii ki olur. Bunlar zincirleme, birbirlerine bağlıdır. İyi olmasını temenni ederiz. Gün kurusu jumbo boy dediklerimiz, genelde en çok talep edilen ürün. O boy kayısı şu anda toptan köylüden alış fiyatımız 17 lira, perakende satış fiyatımız ise 20 liradır. Tabii boylarına göre fiyatları değişiyor. Ürün, İstanbul'da esnafın kiraları, giderleri daha çok olduğundan dolayı Malatya'ya göre daha yüksek. Yüzde 50 fark ediyor" diye konuştu.



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