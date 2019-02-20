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Kuroda: BoJ daha fazla parasal genişlemeye hazır

Erkan Öz / İstanbul, 20 Şubat () - Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ülke para birimi "yen"in güçlenerek ekonomik büyümeyi bozması ve yüzde 2.0’lik enflasyon hedefine ulaşmayı zorlaştırırması halinde daha fazla parasal...

Kuroda: BoJ daha fazla parasal genişlemeye hazır

Erkan Öz / İstanbul, 20 Şubat () - Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ülke para birimi "yen"in güçlenerek ekonomik büyümeyi bozması ve yüzde 2.0’lik enflasyon hedefine ulaşmayı zorlaştırırması halinde daha fazla parasal genişlemeye hazır olduklarını söyledi.
Kuroda’nın sürpriz açıklaması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz arttırmakta sabırlı olacağını belirterek piyasalara güvercin bir sinyal vermesinin ardından geldi.
Kuroda açıklamasında, "Eğer para birimindeki oynamalar ekonomi ve fiyatlar üzerinde etki yapıyorsa ve eğer enflasyon hedefimize ulaşmak için gerekli olduğunu düşünürsek; yeniden parasal genişleme yaparız" dedi.
Kuroda daha fazla genişlemenin faydalarını ve maliyetlerini de dikkatli bir şekilde değerlendireceklerini vurguladı.
Merkez bankaları piyasadan satın aldıkları varlıklara karşılık kendi bastıkları parayı vererek para arzını artırıyorlar. BoJ uzun süredir yoğun bir şekilde varlık alım yapıyor ve piyasaya para sürüyor. Gelinen noktada BoJ ülkedeki bonoların yüzde 40’ını ve borsa yatırım fonlarının yüzde 80’ini satın almış durumda. BoJ’un sürekli bono satın alarak faizleri sıfıra doğru düşürmesi finans sektörünün yıllardır ciddi olarak kar edememesine neden oluyor.
Piyasalarda gittikçe yükselen eleştirilere rağmen borsa yatırım fonlarını almaya devam edeceklerini de vurgulayan Kuroda, " Borsa yatırım fonu alımlarımıza devam edeceğiz. Bunu yaparken alımların ekonominin geneli, piyasa hareketleri, finansal kurumlar ve enflasyon üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduracağız" dedi.
BoJ, özellikle 2008 krizi sonrasında para basmaya hız vermişti. BoJ'un bastığı para miktarı, milli gelirin yüzde 100’ü dolayına ulaştı. 2008 öncesinde büyük merkez bankalarında genelde yüzde 10 düzeyinde olan bu oran, şuan Avrupa’da yüzde 40, ABD’de ise yüzde 20 dolayında.

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