Kuroda: Bankacılık ve fintech sektrörleri bir araya gelmeli

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, bankacılık sektörü ve fintech sektörünün birlikte çalışarak ekonomiye “yeni büyüme kaynakları” sağlayacağını söyledi.

Fin/Sum 2019 Konferansı’nda konuşan Kuroda, “Firmaların, yeni pazarlar ve yeni ürünler üretmek adına yenilikler yapmaları gerekiyor” dedi.

Bankacılık ve fintech sektörlerinin işbirliğine sağladığı katkılar sebebiyle akıllı telefonların önemine dikkat çeken Kuroda, Haziran ayında fintech sektörünün pek çok fırsatın önünü açacağını ancak risklerinin doğru tanımlanması gerektiğini söylemişti.