Küresel yatırım fonlarının altın varlıkları Nisan’da yüzde 2.2 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Altın ile desteklenen borsa yatırım fonlarının varlıkları Nisan ayında yüzde 2.2'ye karşılık gelen 57 ton azalarak 2,424 tona geriledi.

Aynı dönemde, altnda görülen yüzde 1.0’lik düşüş nedeniyle, dolar cinsinden yönetilen varlıklar yüzde 3.0 daralmayla 100 milyar dolara geriledi.

Altınla desteklenen borsa yatırım fonları, yönetilen varlıklar kaleminin yıllık yüzde 0.4'üne karşılık gelen 377 milyon dolar kaybederek Ocak ayında görülen güçlü artışı tersine çevirdi.

Bölgesel fonlarda;

- Kuzey Amerika fonları 1.9 milyar dolara karşılık gelen 46 ton,

- Avrupa fonları 257 milyon dolara karşılık gelen 8 ton,

- Asya fonları 114 milyon dolarak denk gelen 2.5 ton,

- diğer bölgelerde 16 milyon dolara denk gelen 0.4 ton dışa akış görüldü.