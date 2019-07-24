KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 24 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 49.3 puandan, 49.6 puana yükseldi.
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.9 puandan, 52.3 puana yükseldi.
- Öncü göstergeler Mayıs ayında, Nisan ayındaki 95.9 puandan, 94.9 puana geriledi.
AVRUPA
Fransa
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.9 puandan, 50 puana geriledi.
- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.7 puandan, 51.7 puana geriledi.
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.8 puandan, 55.4 puana geriledi.
Almanya
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 45 puandan, 43.1 puana geriledi.
- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.6 puandan, 51.4 puana geriledi.
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.8 puandan, 55.4 puana geriledi.
Euro Bölgesi
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 47.6 puandan, 46.4 puana geriledi.
- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.2 puandan, 51.5 puana geriledi.
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 53.6 puandan, 53.3 puana geriledi.
ABD
- MBA mortgage başvuruları 19 Temmuz haftasında, 12 Temmuz haftasındaki yüzde 1.1’lik düşüş sonrasında, yüzde 1.9 düştü.
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 50.6 puandan, 50 puana geriledi.
- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.5 puandan, 51.6 puana yükseldi.
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.5 puandan, 52.2 puana yükseldi.
- Yeni konut satışları Haziran ayında, Mayıs ayındaki 604 bin adetten, 646 bin adete yükseldi.
İstanbul, 24 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: