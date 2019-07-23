KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 23 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
- Tüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 7.2 puanlık düşüş sonrasında, yüzde 6.6 düştü.
ABD
- Richmond Fed imalat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 3.0 puanlık düşüş sonrasında, 12 puan düştü.
- Devam eden konut satışları, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 5.36 milyon adetten, 5.27 milyon adete düştü.
İstanbul, 23 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: