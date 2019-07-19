KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Istanbul, 19 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Haziran’da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda bir değişim göstermeyerek yüzde 0.7’de sabit kalırken, aynı dönemde çekirdek TÜFE yüzde 0.6 düştü.

AVRUPA

- Haziran’da aylık bazda ÜFE yüzde eksi 0.2 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 0.4 düşerken, yıllık TÜFE de yüzde 1.4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1.2’ye düştü.

ABD

- Michigan Üniversitesi Endeksi Haziran’daki 98.2 puan düzeyinden Temmuz’da 98.4 puana yükseldi.