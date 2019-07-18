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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya - Ticaret dengesi, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 968.3 milyar yen açık verdikten sonra, 589 milyar yen fazla...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Ticaret dengesi, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 968.3 milyar yen açık verdikten sonra, 589 milyar yen fazla verdi.
- İhracat Haziran ayında, Mayıs ayındaki yıllık yüzde 7.8’lik düşüş sonrasında, yıllık yüzde 6.7 düştü.
-  İthalat Haziran ayında, Mayıs ayındaki yıllık yüzde 1.5’lik düşüş sonrasında, yıllık yüzde 5.2 düştü
Avrupa
Birleşik Krallık
- Perakende satışlar Haziran ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 1.0 arttı.
ABD
- Philadelphia Fed imalat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 0.3 puanlık artış sonrasında, 21.8 puan arttı.
- Haftalık işsizlik başvuruları 5 Temmuz haftasında, 28 Haziran haftasındaki 208 bin kişiden, 216 bin kişiye yükseldi.
- Devam eden başvurular 12 Temmuz haftasında, 5 Temmuz haftasındaki 1.728 milyon kişiden, 1.686 milyon kişiye geriledi.
- EIA doğalgaz stok değişimi 12 Temmuz haftasında 5 Temmuz haftasındaki 81 milyar metreküpten, 62 milyar metreküpe geriledi.

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