KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Ticaret dengesi, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 968.3 milyar yen açık verdikten sonra, 589 milyar yen fazla verdi.

- İhracat Haziran ayında, Mayıs ayındaki yıllık yüzde 7.8’lik düşüş sonrasında, yıllık yüzde 6.7 düştü.

- İthalat Haziran ayında, Mayıs ayındaki yıllık yüzde 1.5’lik düşüş sonrasında, yıllık yüzde 5.2 düştü

Avrupa

Birleşik Krallık

- Perakende satışlar Haziran ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 1.0 arttı.

ABD

- Philadelphia Fed imalat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 0.3 puanlık artış sonrasında, 21.8 puan arttı.

- Haftalık işsizlik başvuruları 5 Temmuz haftasında, 28 Haziran haftasındaki 208 bin kişiden, 216 bin kişiye yükseldi.

- Devam eden başvurular 12 Temmuz haftasında, 5 Temmuz haftasındaki 1.728 milyon kişiden, 1.686 milyon kişiye geriledi.

- EIA doğalgaz stok değişimi 12 Temmuz haftasında 5 Temmuz haftasındaki 81 milyar metreküpten, 62 milyar metreküpe geriledi.