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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 17 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Birleşik Krallık - Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında yıllık yüzde 2.0 artarken, aylık olarak değişmedi. -...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 17 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
- Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında yıllık yüzde 2.0 artarken, aylık olarak değişmedi.
- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Haziran ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1.8 arttı.
- Üretici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.6 düştü.
- Çekirdek üretici fiyat endeksi  Haziran ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.7 arttı.
- Perakende satış endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.9 arttı.
Euro Bölgesi 
- Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.3 arttı.
- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.1 arttı.
ABD
- MBA mortgage başvuruları 12 Haziran haftasında, 5 Haziran haftasındaki yüzde 2.4’lük düşüş sonrasında, yüzde 1.1  düştü.
- Konut başlangıçları Haziran ayında aylık yüzde 0.9 düşüşle 1.22 milyona geriledi.
- İnşaat izinleri Haziran ayında aylık yüzde 6.1 düşüşle 1.253 milyonda geriledi.

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