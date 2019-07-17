KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 17 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

- Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında yıllık yüzde 2.0 artarken, aylık olarak değişmedi.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Haziran ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1.8 arttı.

- Üretici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.6 düştü.

- Çekirdek üretici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.7 arttı.

- Perakende satış endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.9 arttı.

Euro Bölgesi

- Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.3 arttı.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.1 arttı.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 12 Haziran haftasında, 5 Haziran haftasındaki yüzde 2.4’lük düşüş sonrasında, yüzde 1.1 düştü.

- Konut başlangıçları Haziran ayında aylık yüzde 0.9 düşüşle 1.22 milyona geriledi.

- İnşaat izinleri Haziran ayında aylık yüzde 6.1 düşüşle 1.253 milyonda geriledi.