KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 16 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

- ILO işsizlik oranı Mayıs döneminde bir değişim göstermeyerek yüzde 3.8’de sabit kaldı.

- Ortalama haftalık kazançlar Mayıs döneminde, Nisan dönemindeki yüzde 3.4’lük artış sonrasında, yüzde 3.8 arttı.

Almanya

- ZEW beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 21.1 puanlık düşüş sonrasında, 24.5 puan düştü.

- ZEW mevcut durum anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 7.8 puanlık artış sonrasında 1.1 puan düştü.

Euro Bölgesi

- Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 15.7 milyar euro fazladan sonra, 23 milyar euro fazla verdi.

- ZEW mevcut durum anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 20.2 puanlık düşüş sonrasında, 20.3 puan düştü.

ABD

- Perakende satışlar Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.

- Sanayi üretimi Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında, bir değişim göstermedi.

- Kapasite kullanımı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 78.1 düzeyinden, yüzde 77.9 düzeyine geriledi.

- İş stokları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.5’lik artış sonrasında, yüzde 0.3 arttı.