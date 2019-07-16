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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 16 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Birleşik Krallık - ILO işsizlik oranı Mayıs döneminde bir değişim göstermeyerek yüzde 3.8’de sabit kaldı. -...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 16 Temmuz () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
- ILO işsizlik oranı Mayıs döneminde bir değişim göstermeyerek yüzde 3.8’de sabit kaldı.
- Ortalama haftalık kazançlar Mayıs döneminde, Nisan dönemindeki yüzde 3.4’lük artış sonrasında, yüzde 3.8 arttı.
Almanya
- ZEW beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 21.1 puanlık düşüş sonrasında, 24.5 puan düştü.
- ZEW mevcut durum anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 7.8 puanlık artış sonrasında 1.1 puan düştü.
Euro Bölgesi
- Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 15.7 milyar euro fazladan sonra, 23 milyar euro fazla verdi.
- ZEW mevcut durum anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 20.2 puanlık düşüş sonrasında, 20.3 puan düştü.
ABD
- Perakende satışlar Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.
- Sanayi üretimi Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında, bir değişim göstermedi.
- Kapasite kullanımı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 78.1 düzeyinden, yüzde 77.9 düzeyine geriledi.
- İş stokları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.5’lik artış sonrasında, yüzde 0.3 arttı.

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