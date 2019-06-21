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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 21 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya - Tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 0.7 yükseldi. - Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 21 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 0.7 yükseldi.
- Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 0.8 yükseldi.
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 49.8 puandan, 49.5 puana geriledi.
AVRUPA
Fransa
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.6 puandan, 52 puana yükseldi
- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.2 puandan, 52.9 puana yükseldi.
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.5 puandan 53.1 puana yükseldi
Almanya
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 44.3 puandan 45.4 puana yükseldi.
- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında bir değişim göstermeyerek, Mayıs ayındaki 52.6 puanda sabit kaldı.
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 55.4 puandan 55.6 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 47.7 puandan 47.8 puana yükseldi.
- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.8 puandan 52.1 puana yükseldi.
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 52.9 puandan 53.4 puana yükseldi.
ABD
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.5 puandan, 50.1 puana geriledi.
- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.9 puandan, 50.6 puana geriledi.
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.9 puandan, 50.7 puana geriledi.
- Devam eden konut satışları Mayıs ayında, Nisan ayındaki 5.21 milyon adetten, 5.34 milyon adete yükseldi.

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