KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 20 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde eksi 0.1’de sabit tuttu.

- Tüm sanayi aktivitesi endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.3’lük düşüş sonrasında, yüzde 0.9 yükseldi.

AVRUPA

Euro Bölgesi

- Tüketici güveni Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 6.5’lik düşüş sonrasında, yüzde 7.2 düştü.

Birleşik Krallık

- Perakende satışlar Mayıs ayında, aylık yüzde 0.5 düşerken, yıllık yüzde 2.2 yükseldi.

- Varlık alım hedefi bir değişim göstermeyek 435 milyar sterlinde sabit tutuldu.

ABD

- Cari denge yılın ilk çeyreğinde 130.4 milyar dolar açık verdi. Cari açık bir önceki çeyrekte 143.9 milyar dolardı.

- Haftalık işsizlik başvuruları 14 Haziran haftasında, 7 haziran haftasındaki 222 bin kişiden, 216 bin kişiye geriledi.

- Devam eden işsizlik başvuruları 7 Haziran haftasında, 31 Mayıs haftasındaki 1 milyon 699 bin kişiden, 1 milyon 662 bin kişiye geriledi.

- Philadelphia Fed imalat anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 16.6 puanlık artış sonrasında, 0.3 puan yükseldi.