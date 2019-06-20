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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 20 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya - Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde eksi 0.1’de sabit tuttu. - Tüm sanayi aktivitesi endeksi...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 20 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde eksi 0.1’de sabit tuttu.
- Tüm sanayi aktivitesi endeksi  Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.3’lük düşüş sonrasında, yüzde 0.9 yükseldi.
AVRUPA
Euro Bölgesi
- Tüketici güveni Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 6.5’lik düşüş sonrasında, yüzde 7.2 düştü.
Birleşik Krallık
- Perakende satışlar Mayıs ayında, aylık yüzde 0.5 düşerken, yıllık yüzde 2.2 yükseldi.
- Varlık alım hedefi  bir değişim göstermeyek 435 milyar sterlinde sabit tutuldu.
ABD
- Cari denge yılın ilk çeyreğinde 130.4 milyar dolar açık verdi. Cari açık bir önceki çeyrekte 143.9 milyar dolardı.
- Haftalık işsizlik başvuruları 14 Haziran haftasında, 7 haziran haftasındaki 222 bin kişiden, 216 bin kişiye geriledi.
- Devam eden işsizlik başvuruları 7 Haziran haftasında, 31 Mayıs haftasındaki 1 milyon 699 bin kişiden, 1 milyon 662 bin kişiye geriledi.
- Philadelphia Fed imalat anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 16.6 puanlık artış sonrasında, 0.3 puan yükseldi.

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