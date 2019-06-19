KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 19 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Ticaret dengesi Mayıs ayında 8.9 milyar dolar açık verdi.

- İhracat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 2.4’lük düşüş sonrasında yüzde 7.8 düştü.

- İthalat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 6.5’lik artış sonrasında yüzde 1.5 düştü.

AVRUPA

Almanya

- Üretici fiyatları Mayıs ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.9 düştü.

Birleşik Krallık

- Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.0 yükseldi.

- Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 2.1 artış sonrasında, yıllık yüzde 2.0 arttı.

- Üretici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.8 yükseldi.

- Çekirdek üretici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.0 yükseldi.

- Perakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.0 yükseldi.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 10 Haziran haftasında, 3 Haziran haftasındaki yüzde 26.8’lik artış sonrasında, yüzde 3.4 düştü.

- EIA ham petrol stok değişimi 14 Haziran haftasında, 7 Haziran haftasındaki 2 milyon 206 milyon varillik artış sonrasında, 3 milyon 106 milyon varil azaldı.