KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- Zew mevcut durum anketi, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 8.2 puanlık artış sonrasında, 7.8 puan arttı.

- Zew beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 2.1 puanlık düşüş sonrasında, 21.1 puan düştü.

Euro Bölgesi

- Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 18.6 milyar euroluk fazla sonrasında, 15.3 milyar euro fazla verdi.

- Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.2 yükseldi.

- Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.8 yükselirken, yıllık yüzde 0.1 düştü.

- Zew beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 1.6 puanlık düşüş sonrasında, 20.2 puan düştü.

ABD

- Konut başlangıçları Mayıs ayında, Nisan ayındaki 1 milyon 281 bin konuttan, 1 milyon 269 bine geriledi.

- İnşaat izinleri Mayıs ayında, Nisan ayındaki 1 milyon 290 binden, 1 milyon 294 bine yükseldi.