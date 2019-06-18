KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
- Zew mevcut durum anketi, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 8.2 puanlık artış sonrasında, 7.8 puan arttı.
- Zew beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 2.1 puanlık düşüş sonrasında, 21.1 puan düştü.
Euro Bölgesi
- Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 18.6 milyar euroluk fazla sonrasında, 15.3 milyar euro fazla verdi.
- Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.2 yükseldi.
- Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.8 yükselirken, yıllık yüzde 0.1 düştü.
- Zew beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 1.6 puanlık düşüş sonrasında, 20.2 puan düştü.
ABD
- Konut başlangıçları Mayıs ayında, Nisan ayındaki 1 milyon 281 bin konuttan, 1 milyon 269 bine geriledi.
- İnşaat izinleri Mayıs ayında, Nisan ayındaki 1 milyon 290 binden, 1 milyon 294 bine yükseldi.
İstanbul, 18 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: