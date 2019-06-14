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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 14 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Çin - Sanayi üretimi Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 5.4’lük artış sonrasında, yıllık yüzde 5.0...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 14 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
- Sanayi üretimi Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 5.4’lük artış sonrasında, yıllık yüzde 5.0 arttı.
- Perakende satışlar Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 7.2’lik artış sonrasında, yıllık yüzde 8.6 arttı.
Japonya
- Sanayi üretimi Nisan ayında aylık yüzde 0.6 artarken, yıllık yüzde 1.1 düştü.
- Kapasite kullanımı Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.4’lük düşüş sonrasında, yüzde 1.6 arttı.
AVRUPA
Fransa
- Tüketici fiyatları Mayıs ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 0.9 arttı.
ABD
- Sanayi üretimi Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.4’lük düşüş sonrasında, yüzde 0.4 arttı.
- Kapasiste kullanımı Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 77.9 düzeyinden, yüzde 78.1 düzeyine yükseldi.
- Michigan üniversitesi endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 100 puandan 97.9 puana geriledi.
- İş stokları Nisan ayında yüzde 0.5 arttı.

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