KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 13 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- Tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre bir değişim göstermeyerek, aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.4 yükseldi.

Euro Bölgesi

- Sanayi üretimi Nisan ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 0.4 düştü. Sanayi üretimi Mart ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 0.7 düşmüştü.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları 7 Haziran haftasında, 31 Mayıs haftasındaki 219 bin kişiden 222 bin kişiye yükseldi.

- Devam eden işsizlik başvuruları 31 Mayıs haftasında, 24 Mayıs haftasındaki 1 milyon 693 bin kişiden, 1 milyon 695 bin kişiye yükseldi.

- EIA doğalgaz stok değişimi 7 Haziran haftasında, 31 Mayıs haftasındaki 119 milyar metreküpten, 102 milyar metreküpe geriledi.