KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 12 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- Mayıs ayında aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen ayki yüzde 0.4 düzeyinden yüzde 0.1’e gerilerken, yıllık ÜFE de beklentilere paralel olarak yüzde 0.7 yükseldi.

- Nisan ayında çekirdek makine siparişleri yıllık bazda yüzde 2.5, aylık bazda da yüzde 5.2 yükseldi.

Çin:

- ÜFE Nisan ayındaki yüzde 0.9 düzeyinden Mayıs’ta yüzde 0.6’ya geriledi.

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs’ta beklentilere paralel olarak yüzde 2.7 oldu.

ABD:

- Mortgage başvuruları 7 Haziran’da sona eren haftada yüzde 26.8 arttı.

- Mayıs’ta aylık TÜFE beklentilere paralel olarak yüzde 0.1 olarak hesaplanırken, yıllık TÜFE de yüzde 1.9 olan beklentinin altında, yüzde 1.8’e indi.

- EIA ham petrol stokları değişimi, 7 Haziran’da sona eren haftada 481 milyon varil düşüş beklentisinin üstünde, 2 milyon 206 bin varil arttı.