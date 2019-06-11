KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 11 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık:

- Haftalık kazançlar ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3.0 olan beklentinin hafif üstünde, yüzde 3.1 yükseldi.

- ILO işsizlik oranı Nisan’da beklentilere paralel olarak yüzde 3.8 oldu.

- İşgücü değişimi Mayıs ayında 22.9 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 23.2 bin kişiye yükseldi.

ABD:

- Mayıs’ta aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilere paralel olarak yüzde 0.1 olurken, yıllık ÜFE yüzde 2.0 olan beklentinin altında, yüzde 1.8’e düştü.

