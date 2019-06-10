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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 10 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Çin - Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 13 milyar 83 milyon dolar fazladan, 41.65 milyar dolar fazlaya...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 10 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
- Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 13 milyar 83 milyon dolar fazladan, 41.65 milyar dolar fazlaya yükseldi
- İhracat Nisan ayındaki 2.7’lik düşüş sonrasında, Mayıs ayında yüzde 1.1 yükseldi.
- İthalat, Nisan ayındaki yüzde 4.0’lık artış sonrasında, Mayıs ayında yüzde 8.5 düştü.
Japonya
- Gayri safi yurtiçi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre yüzde 0.6 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre GSYH değişim yüzde 2.2 oldu.
AVRUPA
Birleşik Krallık
- Gayri safi yurtiçi hasıla Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.1’lik düşüş sonrasındai yüzde 0.4 düştü.
- Sanayi üretimi Nisan ayında aylık yüzde 2.7 yıllık yüzde 1.0 düştü. Sanayi üretimi Mart ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 0.7 yükselmişti.
- İmalat üretimi Nisan ayında aylık yüzde 3.9, yıllık 0.8 düştü. İmalat üretimi Mart ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 2.6 düşmüştü.
- Ticaret dengesi Nisan ayında, Mart ayındaki 5 milyar 408 milyon sterlinlik açıktan sonra, 2 milyar 740 milyon sterlin açık verdi.

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