KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 4 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

- İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50.5 puandan, 48.6 puana geriledi.

Euro Bölgesi

- İşsizlik oranı Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 7.7 düzeyinden, yüzde 7.6 düzeyine geriledi.

- Tüketici fiyatları ve çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında sırasıyla yıllık yüzde 1.2 ve yüzde 0.8 yükseldi. Tüketici fiyatları ve çekirdek tüketici fiyatları Nisan ayında sırasıyla yıllık yüzde 1.7 ve yüzde 1.3 artmıştı.

ABD

- Fabrika siparişleri Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 1.3’lük artış sonrasında, yüzde 0.8 arttı.