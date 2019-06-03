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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 3 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya - İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 49.6 puandan, 49.8 puana yükseldi. Çin -...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 3 Haziran () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 49.6 puandan, 49.8 puana yükseldi.
Çin
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında bir değişim göstermeyerek 50.2 puanda sabit kaldı.
AVRUPA
Almanya
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 44.4 puandan, 44.3 puana geriledi.
Fransa
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50 puandan, 50.6 puana yükseldi.
Birleşik Krallık
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 53.1 puandan, 49.1 puana geriledi.
ABD
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.6 puandan, 50.5 puana geriledi.
- ISM imalat endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.8 puandan, 52.1 puana geriledi.
 

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