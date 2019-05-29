KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 29 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- İşsizlik oranı Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 4.9 düzeyinden, yüzde 5.0 düzeyine yükseldi.

- İşsizlikteki değişim Mayıs ayında, Nisan ayındaki 12 bin kişilik azalış sonrasında, 60 bin kişi arttı.

Fransa

- Üretici fiyatları Nisan ayında, Mart ayında sabit kaldıktan sonra, aylık yüzde 0.6 düştü.

- Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.1 arttı. Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.4 düşmüş, yıllık yüzde 1.5 artmıştı.

- Tüketici harcamaları Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.3’lük düşüş sonrasında, aylık yüzde 0.8 arttı.

- Gayri safi yurtiçi hasıla Yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, bir değişim göstermeyerek, yüzde 0.3 arttı.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 24 Mayıs haftasında, 17 Mayıs haftasında yüzde 2.4 arttıktan sonra, yüzde 3.3 düştü

- Richmond Fed imalat endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 3.0 puanlık artış sonrasında, 5.0 puan arttı.