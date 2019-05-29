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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 29 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya - İşsizlik oranı Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 4.9 düzeyinden, yüzde 5.0 düzeyine yükseldi. -...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 29 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
- İşsizlik oranı Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 4.9 düzeyinden, yüzde 5.0 düzeyine yükseldi.
- İşsizlikteki değişim Mayıs ayında, Nisan ayındaki 12 bin kişilik azalış sonrasında, 60 bin kişi arttı.
Fransa
- Üretici fiyatları Nisan ayında, Mart ayında sabit kaldıktan sonra, aylık yüzde 0.6 düştü.
- Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.1 arttı. Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.4 düşmüş, yıllık yüzde 1.5 artmıştı.
- Tüketici harcamaları Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.3’lük düşüş sonrasında, aylık yüzde 0.8 arttı.
- Gayri safi yurtiçi hasıla Yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, bir değişim göstermeyerek, yüzde 0.3 arttı.
ABD
- MBA mortgage başvuruları 24 Mayıs haftasında, 17 Mayıs haftasında yüzde 2.4 arttıktan sonra, yüzde 3.3 düştü
- Richmond Fed imalat endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 3.0 puanlık artış sonrasında, 5.0 puan arttı.

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