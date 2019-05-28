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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 28 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya - GFK tüketici endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 10.2 puandan, 10.1 puana geriledi. Fransa - Tüketici...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 28 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
- GFK tüketici endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 10.2 puandan, 10.1 puana geriledi.
Fransa
- Tüketici güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 96 puandan, 99 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
- Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 103.9 puandan, 105.1 puana yükseldi.
- Tüketici güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 7.3 puanlık düşüşten sonra, 6.5 puan düştü.
- Geniş para arzı Nisan döneminde, Mart dönemindeki yüzde 4.2’lik artış sonrasında, yüzde 4.5 arttı.
- Geniş para arzı Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 4.5’lik artış sonrasında, yüzde 4.7 arttı.
ABD
- Dallas Fed imalat aktivite endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 2.0 puanlık artış sonrasında, 5.3 puan düştü.

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