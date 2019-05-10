KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 10 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Hanehalkı harcamaları Mart ayında, yüzde 1.7 olan beklentinin üzerinde, yüzde 2.1 yükseldi.

AVRUPA

Almanya

- Ticaret dengesi Mart ayında, Şubat ayındaki 18.7 milyar euroluk fazladan sonra, 20 milyar euro fazla verdi.

- İthalat Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 1.2’lik düşüş sonrasında, yüzde 1.5 arttı.

- İhracat Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 1.6’lık düşüş sonrasında, yüzde 0.4 yükseldi

Fransa

- Sanayi üretimi Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında, yüzde 0.9 düştü.

Birleşik Krallık

- Gayri safi yurtiçi hasıla 2018 yılının son çeyreğine göre yüzde yüzde 0.5 ve geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 arttı.

- Sanayi üretimi Mart ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 1.3 arttı. Sanayi üretimi Şubat ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 0.4 yükselmişti.

- İmalat üretimi Mart ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 2.6 arttı. İmalat üretimi Şubat ayında aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 1.2 artmıştı.

- Ticaret dengesi Mart ayında, Şubat ayındaki 6 milyar 219 milyon sterlin açıktan, 5 milyar 408 milyon sterline geriledi.

- Servis sektörü endeksi Mart döneminde, Şubat dönemindeki yüzde 0.4’lük artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.

- Toplam iş yatırımları ilk çeyrekte, 2018 yılının son çeyreğine göre yüzde 0.5 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.4 düştü.

ABD

- Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.0 yükseldi. Tüketici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.9 yükselmişti.

- Çekirdek tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 yükseldi. Çekirdek tüketici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.0 yükselmişti.