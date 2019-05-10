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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 10 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya - Hanehalkı harcamaları Mart ayında, yüzde 1.7 olan beklentinin üzerinde, yüzde 2.1 yükseldi. AVRUPA Almanya -...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 10 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Hanehalkı harcamaları Mart ayında, yüzde 1.7 olan beklentinin üzerinde, yüzde 2.1 yükseldi.
AVRUPA
Almanya
- Ticaret dengesi Mart ayında, Şubat ayındaki 18.7 milyar euroluk fazladan sonra, 20 milyar euro fazla verdi.
- İthalat Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 1.2’lik düşüş sonrasında, yüzde 1.5 arttı.
- İhracat Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 1.6’lık düşüş sonrasında, yüzde 0.4 yükseldi
Fransa
- Sanayi üretimi Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında, yüzde 0.9 düştü.
Birleşik Krallık
- Gayri safi yurtiçi hasıla 2018 yılının son çeyreğine göre yüzde yüzde 0.5 ve geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 arttı.
 - Sanayi üretimi Mart ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 1.3 arttı. Sanayi üretimi Şubat ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 0.4 yükselmişti.
- İmalat üretimi  Mart ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 2.6 arttı. İmalat üretimi Şubat ayında aylık  yüzde 1.0  ve yıllık yüzde 1.2 artmıştı.
- Ticaret dengesi Mart ayında, Şubat ayındaki 6 milyar 219 milyon sterlin açıktan, 5 milyar 408 milyon sterline geriledi.
- Servis sektörü endeksi Mart döneminde, Şubat dönemindeki yüzde 0.4’lük artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.
- Toplam iş yatırımları ilk çeyrekte, 2018 yılının son çeyreğine göre yüzde 0.5 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.4 düştü.
ABD
- Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.0 yükseldi. Tüketici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.9 yükselmişti.
- Çekirdek tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 yükseldi. Çekirdek tüketici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.0 yükselmişti.

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