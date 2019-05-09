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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 9 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya - Tüketici güven endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 40.5 puandan, 40.4 puana geriledi. Çin - Tüketici...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 9 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Tüketici güven endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 40.5 puandan, 40.4 puana geriledi.
Çin
- Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.5 arttı. Endeks Mart ayında aylık yüzde 0.4 düşmüş ve yıllık yüzde 2.3 artmıştı.
- Üretici fiyatları Nisan ayında, Mart ayındaki yıllık 0.4 artış sonrasında, yıllık yüzde 0.9 arttı.
ABD
- Üretici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.2 ile beklentileri karşılayarak ve yüzde 2.5 beklentinin altında yıllık yüzde 2.2 yükseldi.
- Çekirdek üretici fiyatları Nisan ayında, beklentilerin altında kalarak, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.4 yükseldi.
- Ticaret dengesi Mart ayında 50 milyar dolar açık verdi. Ticaret dengesi Şubat ayında 49.3 milyar dolar açık vermişti.
- Haftalık işsizlik başvuruları 3 Mayıs haftasında, 26 Nisan haftasındaki 230 bin kişiden, 228 bin kişiye geriledi.
- Devam eden işsizlik başvuruları 26 Nisan haftasında, 19 Nisan haftasındaki 1 milyon 671 bin kişiden, 1 milyon 684 bin kişiye yükseldi.
- EIA doğalgaz stok değişimi 3 Mayıs haftasında, 26 Nisan haftasındaki 123 milyar varilden, 85 milyar varile geriledi.

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