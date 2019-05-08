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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 8 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya - Servis satınalma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 52 puandan, 51.8 puana geriledi. Çin -...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 8 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Servis satınalma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 52 puandan, 51.8 puana geriledi.
Çin
- Ticaret dengesi Nisan ayında, Mart ayındaki 32.67 milyar dolarlık fazladan sonra, 13.84 milyar dolar fazla verdi.
- İhracat Nisan ayında, Mart ayındaki yıllık yüzde 14.2’lik artıştan sonra, yıllık yüzde 2.7 azaldı.
- İthalat Nisan ayında, Mart ayındaki yıllık yüzde 7.6’lık düşüşten sonra, yıllık yüzde 4.0 yükseldi.
AVRUPA
Almanya
- Sanayi üretimi Mart ayında, aylık yüzde 0.5 artarken, yıllık yüzde 0.9 düştü. Sanayi üretimi Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 0.2 yükselmişti.
ABD
- MBA mortgage başvuruları 3 Mayıs haftasında, 26 Nisan haftasındaki yüzde 4.3’lük düşüş sonrasında yüzde 2.7 arttı.
- EIA ham petrol stok değişimi 3 Mayıs haftasında, 26 Nisan haftasındaki 9.93 milyon varillik artış sonrasında 3.963 milyon varil düştü.

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