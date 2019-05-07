KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 7 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- İmalat satınalma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayıdanki 49.2 puanın ve beklenti olan 49.5 puanın üzerinde, 50.2 puana yükseldi.

AVRUPA

Almanya

- Fabrika siparişleri Mart ayında, aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 6.0 azaldı. Endeks Şubat ayında aylık yüzde 4.0 ve yıllık yüzde 8.1 azalmıştı.

Fransa

- Ticaret dengesi Mart ayında, Şubat ayındaki 4 milyar euroluk açıktan sonra, beklenti olan 4.5 milyar euronun üzerinde, 5.3 milyar euro açık verdi.