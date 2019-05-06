Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK, İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplandı
YSK İstanbul'u görüşmek üzere toplandı
Trump: ABD artık ticarette her yıl yüzlerce milyar dolar kaybetmecek
Trump: ABD yüzlerce milyar dolar...
Dolar 6 lirayı geçti
Dolar kuru 6 lirayı geçti
flaş... İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Istanbul, 6 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Çin: - Hizmet PMI Mart ayındaki 54.4 düzeyinden Nisan’da 54.5’e yükselirken Birleşik PMI da Mart’taki 52.9 düzeyinden...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Istanbul, 6 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin:
- Hizmet PMI Mart ayındaki 54.4 düzeyinden Nisan’da 54.5’e yükselirken Birleşik PMI da Mart’taki 52.9 düzeyinden Nisan’da 52.7 düzeyine düştü.
AVRUPA
Fransa:
- Nisan ayında Hizmet PMI beklentilere paralel olarak 50.5 olurken, Bileşik PMI da Mart ayındaki 50 düzeyinden 50.1’e yükseldi.
Almanya:
- Hizmet PMI ve Bileşik PMI sırasıyla Mart ayındaki 55.4 ve 51.4 düzeylerinden Nisan’da 55.7 ve 52.2 düzeylerine yükseldi.
Euro Bölgesi:
- Hizmet PMI ve Bileşik PMI sırasıyla Mart ayındaki 53.3 ve 51.6 düzeylerinden Nisan’da 52.8 ve 51.5’e yükseldi.
- Aylık perakende satışlar Mart’ta yüzde 1.8 olan beklentinin hafif üzerinde, yüzde 1.9 olurken, yıllık satışlar da yüzde eksi 0.1 olan beklentin üzerinde, yüzde 0.0 oldu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328