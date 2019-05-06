KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Istanbul, 6 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin:

- Hizmet PMI Mart ayındaki 54.4 düzeyinden Nisan’da 54.5’e yükselirken Birleşik PMI da Mart’taki 52.9 düzeyinden Nisan’da 52.7 düzeyine düştü.

AVRUPA

Fransa:

- Nisan ayında Hizmet PMI beklentilere paralel olarak 50.5 olurken, Bileşik PMI da Mart ayındaki 50 düzeyinden 50.1’e yükseldi.

Almanya:

- Hizmet PMI ve Bileşik PMI sırasıyla Mart ayındaki 55.4 ve 51.4 düzeylerinden Nisan’da 55.7 ve 52.2 düzeylerine yükseldi.

Euro Bölgesi:

- Hizmet PMI ve Bileşik PMI sırasıyla Mart ayındaki 53.3 ve 51.6 düzeylerinden Nisan’da 52.8 ve 51.5’e yükseldi.

- Aylık perakende satışlar Mart’ta yüzde 1.8 olan beklentinin hafif üzerinde, yüzde 1.9 olurken, yıllık satışlar da yüzde eksi 0.1 olan beklentin üzerinde, yüzde 0.0 oldu.

