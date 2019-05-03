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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 3 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Birleşik Krallık - Servis satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 48.9 puandan, 50.4 puana yükseldi. Euro...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 3 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 48.9 puandan, 50.4 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
- Tüketici fiyatları Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 1.4’lük artış sonrasında, yıllık yüzde 1.7 yükseldi.
- Çekirdek tüketici fiyatları Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.8’lik artış sonrasında, yıllık yüzde 1.2 yükseldi
- Üretici fiyatları mart ayında aylık yüzde 0.1  düşerken, yıllık yüzde 2.9 yükseldi.
ABD
- İşgücüne katılım oranı Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.1’lik artış sonrasında, yüzde 0.1 düştü.
- İşsizlik oranı Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 3.8’lik artış sonrasında, yüzde 3.6 yükseldi.
- Ortalama saatlik kazançlar Nisan ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 3.2 arttı.
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 52.9 puandan, 53 puana yükseldi.
- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 52.8 puandan, 53 puana yükseldi.
- ISM imalat dışı endeks Nisan ayında, Mart ayındaki 56.1 puandan, 55.5 puana geriledi.

 

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