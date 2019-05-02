KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 2 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 50.8 puandan, 50.2 puana geriledi.
AVRUPA
Fransa
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 49.7 puandan, 50 puana yükseldi.
Almanya
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 44.1 puandan, 44.4 puana yükseldi.
Birleşik Krallık
- İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 49.7 puandan, 50.5 puana yükseldi.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını yüzde 0.75 düzeyinde sabit tuttu.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) varlık alım hedefini 435 milyar sterlinde sabit tuttu.
Euro Bölgesi
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 47.5 puandan, 47.9 puana yükseldi.
ABD
- Haftalık işsizlik başvuruları 26 Nisan haftasında, 19 Nisan haftasına göre bir değişim göstermeyerek 230 bin kişi oldu
- Devam eden başvurular 19 Nisan haftasında, 12 Nisan haftasındaki 1 milyon 654 bin kişiden, 1 milyon 671 bin kişiye yükseldi.
- Fabrika siparişleri Mart ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.3’lük düşüş sonrasında, yüzde 1.9 yükseldi.
İstanbul, 2 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: