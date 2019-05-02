KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 2 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 50.8 puandan, 50.2 puana geriledi.

AVRUPA

Fransa

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 49.7 puandan, 50 puana yükseldi.

Almanya

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 44.1 puandan, 44.4 puana yükseldi.

Birleşik Krallık

- İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 49.7 puandan, 50.5 puana yükseldi.

- İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını yüzde 0.75 düzeyinde sabit tuttu.

- İngiltere Merkez Bankası (BoE) varlık alım hedefini 435 milyar sterlinde sabit tuttu.

Euro Bölgesi

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 47.5 puandan, 47.9 puana yükseldi.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları 26 Nisan haftasında, 19 Nisan haftasına göre bir değişim göstermeyerek 230 bin kişi oldu

- Devam eden başvurular 19 Nisan haftasında, 12 Nisan haftasındaki 1 milyon 654 bin kişiden, 1 milyon 671 bin kişiye yükseldi.

- Fabrika siparişleri Mart ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.3’lük düşüş sonrasında, yüzde 1.9 yükseldi.