KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 1 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık:

- İmalat PMI Mart ayındaki 55.1 düzeyinden Nisan’da 53.1’e düştü.

ABD:

- MBA Mortgage Başvuruları 26 Nisan’da biten haftada bir önceki hafta görülen yüzde eksi 7.3 düzeyinden yüzde eksi 4.3’e geriledi.

- ADP İstihdam Değişimi Nisan’da 180 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 275 bin kişi oldu.

- İmalat PMI Mart ayındaki 52.4 düzeyinden Nisan’da 52.6’ya yükseldi.

- ISM İmalat Endeksi Nisan’da 55 olan beklentinin altında, 52.8 oldu.

- İnşaat harcamaları Şubat ayındaki yüzde 0.7 düzeyinden Mart’ta yüzde eksi 0.9’a indi.

- ABD ham petrol stokları 26 Nisan’da biten haftada 1 milyon 485 bin varil olan beklentinin üzerinde, 9 milyon 934 bin varil oldu.





