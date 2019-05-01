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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 1 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Birleşik Krallık: - İmalat PMI Mart ayındaki 55.1 düzeyinden Nisan’da 53.1’e düştü. ABD: - MBA Mortgage...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 1 Mayıs () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık:
- İmalat PMI Mart ayındaki 55.1 düzeyinden Nisan’da 53.1’e düştü.
ABD:
- MBA Mortgage Başvuruları 26 Nisan’da biten haftada bir önceki hafta görülen yüzde eksi 7.3 düzeyinden yüzde eksi 4.3’e geriledi.
- ADP İstihdam Değişimi Nisan’da 180 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 275 bin kişi oldu.
- İmalat PMI Mart ayındaki 52.4 düzeyinden Nisan’da 52.6’ya yükseldi.
- ISM İmalat Endeksi Nisan’da 55 olan beklentinin altında, 52.8 oldu.
- İnşaat harcamaları Şubat ayındaki yüzde 0.7 düzeyinden Mart’ta yüzde eksi 0.9’a indi.
- ABD ham petrol stokları 26 Nisan’da biten haftada 1 milyon 485 bin varil olan beklentinin üzerinde, 9 milyon 934 bin varil oldu.


 

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