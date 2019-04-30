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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 30 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Çin - Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 50.8 puandan, 50.2 puana geriledi. - İmalat...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 30 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 50.8 puandan, 50.2 puana geriledi.
- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 50.5 puandan, 50.1 puana geriledi.
- İmalat dışı satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 54.8 puandan, 54.3 puana geriledi.
AVRUPA
Fransa
- Gayrisafi yurt içi hasıla yılın ilk çeyreğinde, 2018 yılının son çeyreğine göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.3 arttı.
- Üretici fiyatları Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında bir değişim göstermedi.
- Tüketici fiyatları Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 1.3’lük artış sonrasında, yüzde 1.4 arttı.
- Tüketici harcamaları Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 0.4’lük düşüşten sonra, yüzde 0.1 düştü.
Almanya
- GfK tüketici güveni anketi Mayıs ayında, Nisan ayına göre bir değişim göstermeyerek 10.4 puanda sabit kaldı.
- İşsizlik oranı Nisan ayında, Mart ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 4.9’da sabit kaldı.
- İşsizlikteki değişim Mart ayındaki 7 bin kişilik düşüşten sonra, Nisan ayında 12 bin kişi azaldı.
- Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 2.0 yükseldi.
Euro Bölgesi
- Gayrisafi yurt içi hasıla yılın ilk çeyreğinde, 2018 yılının son çeyreğine göre yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.2 yükseldi.
- İşsizlik oranı Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 7.8’lik artış sonrasında, yüzde 7.7 arttı.
ABD
- Bekleyen konut satışları Mart ayında aylık yüzde 3.8 yükselirken, yıllık yüzde 1.2 düştü.
- Chicago satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 58.7 puandan, 52.6 puana geriledi.

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