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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 29 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Euro Bölgesi - Ekonomik güven endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 105.6 puandan, 104 puana geriledi. - Tüketici...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 29 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
- Ekonomik güven endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 105.6 puandan, 104 puana geriledi.
- Tüketici güveni Nisan ayında, Mart ayındaki 7.2 puanlık düşüşten sonra 7.9 puan düştü.
ABD
- Kişisel gelirler Mart ayında, Şubat ayındaki aylık 0.2’lik artış sonrasında yüzde 0.1 arttı.
- Kişisel harcamalar Mart ayında, Şubat ayındaki aylık yüzde 0.1’lik artış sonrasında aylık yüzde 0.9 arttı.
- Çekirdek kişisel harcamalar Mart ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.6 yükseldi.

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