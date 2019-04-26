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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 26 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya - Konut başlangıçları Mart ayında, Şubat ayındaki yıllık yüzde 4.2 artıştan sonra, yıllık yüzde 10 arttı. -...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 26 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Konut başlangıçları Mart ayında, Şubat ayındaki yıllık yüzde 4.2 artıştan sonra, yıllık yüzde 10 arttı.
- Yıllık konut başlangıçları Mart ayında, Şubat ayındaki 967 bin adetlik artış sonrasında, 989 bin adet arttı.
AVRUPA
Fransa
- Tüketici güveni Nisan ayında bir değişim göstermeyerek 96 puanda.
ABD
- Yıllıklandırılmış GSYH ) yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 3.2 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.2 yükseldi.
- Kişisel tüketim kişisel harcamalar ilk çeyrekte yüzde 0.6 artarken, bir önceki çeyrek yüzde 1.5 artmıştı.
- Çekirdek kişisel tüketim ilk çeyrekte yüzde 1.3 artarken, bir önceki çeyrek görülen yüzde 1.8 artmıştı.
- Michigan Üniversitesi

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