KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 25 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde 0.1 düzeyinde sabit tuttu.

ABD

- Dayanıklı mal siparişleri Mart ayında, Şubat ayında yüzde 1.1 düştükten sonra, yüzde 2.7 arttı.

- Haftalık işsizlik başvuruları 19 Nisan haftasında, 12 Nisan haftasındaki 193 bin kişiden, 230 bin kişiye yükseldi

- Devam eden başvurular 12 Nisan haftasında, 5 Nisan haftasındaki 1 milyon 654 bin kişiden, 1 milyon 655 bin kişiye yükseldi.

- EIA doğalgaz stok değişimi 19 Nisan haftasında bir değişim göstermeyerek 92 milyar metreküp oldu.