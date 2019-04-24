KÜRESEL VERİ PANORAMASI  

İstanbul, 24 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Öncü göstergeler Şubat ayında, Ocak ayındaki 96.3 düzeyinden, 97.1 düzeyine yükseldi.

AVRUPA

Almanya

- IFO beklenti endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 95.6 puandan, 95.2 puana geriledi.

- IFO durum değerlendirmesi endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 103.8 puandan, 103.3 puana geriledi.

- IFO iş iklimi endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 99.6 puandan, 99.2 puana geriledi.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 19 Nisan haftasında yüzde 7.3 düştü.

- EIA ham petrol stok değişimi, 19 Nisan haftasında, 12 Nisan haftasındaki 1 milyon 396 bin varillik düşüşten sonra, 5 milyon 479 bin varil artış oldu.