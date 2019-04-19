KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 19 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- tüketici fiyatları Mart ayında bir değişim göstermeyerek 101.5 puanda sabit kaldı.

- çekirdek tüketici fiyatları Mart ayında, Şubat ayındaki 101.3 puandan, 101.5 puana yükseldi.

ABD

- konut başlangıçları Mart ayında, Şubat ayındaki 1 milyon 142 binden, yüzde 1.7 düşüşle 1 milyon 269 bine geriledi.

- inşaat izinleri Mart ayında, Şubat ayındaki 1 milyon 291 binden, yüzde 0.3 düşüşle 1 milyon 269 bine geriledi.