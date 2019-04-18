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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya: - Nikkei İmalat PMI Mart ayındaki 49.2 düzeyinden Nisan’da 49.5’e yükseldi. AVRUPA Almanya: - Mart...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Nisan () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya:
- Nikkei İmalat PMI Mart ayındaki 49.2 düzeyinden Nisan’da 49.5’e yükseldi.
AVRUPA
Almanya:
- Mart ayında aylık ÜFE yüzde 0.2 olan beklentinin oldukça altında yüzde eksi 0.1’e, yıllık ÜFE de yüzde 2.7 olan beklentinin altında, yüzde 2.4’e geriledi.
- Nisan ayında imalat PMI 45 olan beklentinin altında 44.5 olurken, hizmet PMI Mart ayındaki 55.4 düzeyinden 55.6’ya, bileşik PMI da Mart ayındaki 51.4 düzeyinden 52.1’e yükseldi.
Fransa:
- Nisan ayında İmalat PMI 50 olan beklentinin altında 49.6 olurken, hizmet PMI Mart ayındaki 49.1 düzeyinden 50.5’e, bileşik PMI da 48.9 düzeyinden 50 düzeyine yükseldi.
Euro Bölgesi:
- Nisan ayında İmalat PMI Mart ayındaki 47.5 düzeyinden 47.8’e yükselirken, hizmet PMI 53.3 düzeyinden 52.5’e, bileşik PMI 51.6 düzeyinden 51.3’e geriledi.
ABD
- Aylık perakende satışlar Şubat ayındaki eksi 0.2 düzeyinden Mart’ta yüzde 1.6’ya yükseldi.
- Philadelphia Fed Endeksi Nisan ayında 10.4 olan beklentinin altında, 8.5 oldu.
- Haftalık işsizlik başvuruları,12 Nisan’da iten haftada 205 bin kişi olan beklentinin altında, 192 bin kişi oldu.
- Devam eden işsizlik başvuruları 5 Nisan’da biten haftada 1 milyon 720 bin kişi olan beklentinin altında, 1 milyon 653 bin kişi oldu.
- Nisan ayında imalat PMI, Mart ayına göre bir değişim göstermeyerek 52.4 olurken hizmet PMI bir önceki ayki 55.3 düzeyinden 52.9’a geriledi ve bileşik PMI Mart ayındaki 54.6 düzeyinden 52.8’e geriledi.
- İş stokları Şubat’ta yüzde 0.4 olan beklentinin altında, yüzde 0.3 oldu.
- EIA doğalgaz değişimi 12 Nisan’da biten haftada 87 milyar varil olan beklentinin üstünde, 92 milyar varile yükseldi.

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