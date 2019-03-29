KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Istanbul, 29 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- İşsizlik oranı Ocak ayındaki yüzde 2.5 düzeyinden Şubat’ta yüzde 2.3’e geriledi.

- Şubat ayında aylık sanayi üretimi beklentilere paralel olarak yüzde 1.4 olurken, yıllık sanayi üretimi de yüzde eksi 1.1 olan beklentinin altında, yüzde eksi 1.0’a geriledi.

- Perakende satışları Şubat’ta aylık bazda yüzde 0.2 yükseldi.

AVRUPA

Birleşik Krallık:

- GfK tüketici güveni Mart’ta eksi 14 olan beklentinin altında, eksi 13 oldu.

- GSYH dördüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.2 yükselirken, yıllık bazda da yüzde 1.3 olan beklentinin üzerinde, yüzde 1.4 oldu.

- Toplam iş yatırımları dördüncü çeyrekte, yüzde eksi 1.4 olan beklentinin altında, yüzde eksi 0.9 olurken, yıllık bazda da yüzde eksi 3.7 olan beklentinin altında, yüzde eksi 2.5’e geriledi.

Fransa:

- Tüketici harcamaları Ocak ayındaki yüzde 1.4 düzeyinden Şubat’ta yüzde eksi 0.4’e geriledi.

- Tüketici fiyatları Şubat ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden Mart’ta yüzde 0.9’a yükselirken, yıllık bazda yüzde 1.4 olan beklentinin altında kaldı ve yüzde 1.3 oldu.

Almanya:

- Şubat ayında aylık perakende satışları, yüzde eksi 0.9 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 0.9’a yükselirken, yıllık perakende satışları da yüzde 2.8 olan beklentinin üzerinde yüzde 4.7 oldu.

- İşsizlikteki değişim Mart ayında eksi 10 bin kişi olan beklentinin altında, eksi yedi bin kişi oldu.

- İşsizlik oranı Mart ayında beklentilere paralel olarak yüzde 4.9 oldu.

Euro Bölgesi:

- Çekirdek TÜFE Mart’ta beklentilere paralel olarak yüzde 1.0 oldu.

ABD

- Kişisel gelirler Şubat ayında yüzde 0.3 olan beklentinin altında, yüzde 0.2 oldu.

- Kişisel harcamalar Ocak’ta yüzde 0.3 olan beklentinin altında, yüzde 0.1 oldu.

- Çekirdek PCE Ocak’ta aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 1.9 olan beklentilerin altında, yüzde 0.1 ve yüzde 1.8 oldu.

- Yeni konut satışları Ocak ayındaki 636 milyon düzeyinden Şubat’ta 667 milyona yükseldi.

- Michigan Üniversitesi Endeksi Şubat ayındaki 97.8 düzeyinden Mart ayında 98.4’e yükseldi.

