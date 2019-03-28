KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 28 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro Bölgesi

- Ekonomik güven endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 106.2 puandan, 105.5 puana geriledi.

- Tüketici güven endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 7.4 puanlık düşüş sonrasında, 7.2 puan düştü.

Almanya

- Tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.3 yükseldi. Tüketici fiyatları Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.5 yükselmişti.

ABD

- Yıllıklandırılmış gayrisayi yurtiçi hasıla dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyrekte görülen yüzde 2.6’lık artış sonrasında, yüzde 2.2 arttı.

- Kişisel harcamalar dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.5 arttı.

- Çekirdek kişisel harcamalar dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyrekte görülen yüzde 1.7’lik artış sonrasında, yüzde 1.8 arttı.

- Haftalık işsizlik başvuruları 22 Mart haftasında, 216 bin kişiden, 211 bin kişiye geriledi.

- Devam eden başvurular 15 Mart haftasında 1 milyon 743 bin kişiden, 1 milyon 756 bin kişiye yükseldi.

- Bekleyen konut satışları Şubat ayında aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 4.9 düştü.

- EIA doğalgaz stokları 22 Mart haftasında 47 milyar metreküpten 36 milyar metreküpe geriledi.

