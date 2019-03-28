Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 28 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Euro Bölgesi - Ekonomik güven endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 106.2 puandan, 105.5 puana geriledi. - Tüketici...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 28 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
- Ekonomik güven endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 106.2 puandan, 105.5 puana geriledi.
- Tüketici güven endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 7.4 puanlık düşüş sonrasında, 7.2 puan düştü.
Almanya
- Tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.3 yükseldi. Tüketici fiyatları Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.5 yükselmişti.
ABD
- Yıllıklandırılmış gayrisayi yurtiçi hasıla dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyrekte görülen yüzde 2.6’lık artış sonrasında, yüzde 2.2 arttı.
- Kişisel harcamalar dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.5 arttı.
- Çekirdek kişisel harcamalar dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyrekte görülen yüzde 1.7’lik artış sonrasında, yüzde 1.8 arttı.
- Haftalık işsizlik başvuruları 22 Mart haftasında, 216 bin kişiden, 211 bin kişiye geriledi.
- Devam eden başvurular 15 Mart haftasında 1 milyon 743 bin kişiden, 1 milyon 756 bin kişiye yükseldi.
- Bekleyen konut satışları Şubat ayında aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 4.9 düştü.
- EIA doğalgaz stokları 22 Mart haftasında 47 milyar metreküpten 36 milyar metreküpe geriledi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328