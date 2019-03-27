KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 27 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Fransa:
- Aylık ÜFE Ocak ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden Şubat’ta yüzde 0.4’e, yıllık ÜFE de bir önceki dönemki yüzde 1.7 düzeyinden Şubat’ta yüzde 2.1’e yükseldi.
- Tüketici güveni beklentiye paralel olarak Mart’ta 96 puan oldu.
ABD
- Dış ticaret açığı Ocak’ta eksi 57 milyar dolar olan beklentinin altında, eksi 51.1 milyar dolar oldu.
- MBA mortgage başvuruları 22 Mart’ta biten haftada, bir önceki haftadaki yüzde 1.6 düzeyinden yüzde 8.9’a yükseldi.
- Ham petrol stokları 22 Mart’ta biten haftada 2.8 milyon varil yükseldi.
- Cushing OK ham petrol stokları bu hafta 541 milyon varil yükseldi.
- Gasoline stokları eksi 2.775 milyon olan beklentinin üzerinde, eksi 2.883 milyon varil oldu.
İstanbul, 27 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: