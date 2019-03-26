KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 26 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

- GfK tüketici güveni Mart ayındaki 10.7 düzeyinden Nisan’da 10.4’e geriledi.

Fransa:

- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sı dördüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.3 oldu.

ABD

- Konut başlangıçları aylık bazda Ocak ayındaki 1 milyon 273 bin düzeyinden Şubat’ta 1 milyon 162 bine yükselirken, yıllık bazda ise yüzde eksi 23.8 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 8.7 oldu.

- İnşaat izinleri Şubat ayında aylık 1 milyon 300 olan beklentinin altında, 1 milyon 296 bine gerilerken, yıllık inşaat izinleri ise bir yıl önceki eksi 0.7 düzeyinden Şubat’ta yüzde eksi 1.6’ya yükseldi.

-Richmond Fed İmalat Endeksi Şubat ayındaki 16 puan düzeyinden Mart ayında 10 puana geriledi.