KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 25 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

- IFO iş iklimi Şubat ayındaki 98.7 düzeyinden Mart’ta 99.6’ya yükseldi.

- IFO beklentiler 94 olan beklentinin üzerinde, 95.6 oldu.

- IFO durum değerlendirmesi Şubat ayındaki 103.6 düzeyinden Mart’ta 103.8’e yükseldi.

ABD

- Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Ocak ayındaki eksi 0.25 düzeyinden Şubat’ta eksi 0.29’a düştü.

- Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi 7.0 olan beklentinin üzerinde, 8.3 oldu.