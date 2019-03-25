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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 25 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya: - IFO iş iklimi Şubat ayındaki 98.7 düzeyinden Mart’ta 99.6’ya yükseldi. - IFO beklentiler 94 olan...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 25 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya:
- IFO iş iklimi Şubat ayındaki 98.7 düzeyinden Mart’ta 99.6’ya yükseldi.
- IFO beklentiler 94 olan beklentinin üzerinde, 95.6 oldu.
- IFO durum değerlendirmesi Şubat ayındaki 103.6 düzeyinden Mart’ta 103.8’e yükseldi.
ABD
- Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Ocak ayındaki eksi 0.25 düzeyinden Şubat’ta eksi 0.29’a düştü.
- Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi 7.0 olan beklentinin üzerinde, 8.3 oldu.

 

 

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